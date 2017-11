The Last of Us 2 - Fans finden weitere Hinweise auf neuen Schauplatz

Bereits vor mehreren Monaten haben Fans von The Last of Us: Part 2 das bis dahin vorhandene Material nach Hinweisen zum Schauplatz untersucht. Anhand von kleinen Schildern und Parkautomaten verdichteten sich die Indizien auf Seattle.

Mit dem neuen Trailer, der auf der Paris Games Week vorgestellt wurde, bestätigt sich diese Vermutung noch weiter. Die Beschriftung eines Straßenschilds im Hintergrund passt zu einer Stelle, die nicht weit von einer anderen, passenden Position entfernt ist. Der Reddit User Voldsby hat alle bisherigen Erkenntnisse zusammengefasst.

Aufgrund der vielen Übereinstimmungen in Schildern, Gebäuden und sogar einem lokalen Polizeiwagen, kann man davon ausgehen, dass zumindest ein Teil der Handlung in Seattle spielen wird.

Wann genau The Last of Us Part 2 erscheint, hat der Entwickler Naughty Dog noch nicht bekannt gegeben. Geplant ist ein Release 2018. Wir dürfen gespannt sein, welche Informationen die akribischen Fans aus den nächsten Trailern und Bildern zusammentragen können.