The Last of Us: Part 2 - Komponist gibt Hinweis auf Starttermin, Release erst 2019?

Nach dem Erfolg von The Last of Us erwarten Fans gespannt die Fortsetzung des Action-Adventures. Wie Gustavo Santaolalla, der Komponist des Soundtracks zu The Last of Us: Part 2, kürzlich andeutete, müssen wir uns aber anscheinend noch bis 2019 gedulden, bis wir wieder ins mutantenverseuchte Abenteuer abtauchen können.

Das geht aus seinem Interview mit dem argentinischen Radio-Sender Vorterix hervor. Der YouTuber RobinGaming hat den entsprechenden Teil der Unterhaltung auf Englisch übersetzt, in Videoform aufgearbeitet und auf seinem Kanal hochgeladen:

Santaolalla nimmt demnach wegen der umfangreichen Produktion eines Titels wie The Last of Us 2 an, dass das Release-Datum voraussichtlich auf das Jahr 2019 fallen werde. Er habe keine konkreten Details dazu erhalten, sondern ziehe seine Vermutungen aus seinen Deadlines und anderen Informationen, die er bisher zu dem Videospiel kennt.

Mehr: The Last of Us 2 - Neues offizielles Poster gibt versteckte Hinweise auf die Story

Obwohl einige Fans noch auf ein Release im Jahr 2018 spekuliert haben, scheint nach der Aussage des Komponisten die Veröffentlichung 2019 wahrscheinlicher. Auch der Faktor, dass Naughty Dog erst jetzt, nachdem das neue Uncharted: The Lost Legacy auf dem Markt ist, mehr Kapazitäten für die Arbeiten an The Last of Us 2 aufbringen kann, unterstreicht die Spekulation auf den späteren Release-Zeitraum.

The Last of Us: Part 2 - Screenshots ansehen

Was denkt ihr, kommt The Last of Us: Part 2 noch 2018 in den Handel?