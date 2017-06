The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Krog-Samen waren ursprünglich Steinobjekte

In dieser Woche bekommt der Switch-Hit The Legend of Zelda: Breath of the Wild seinen ersten großen DLC "Master Trials", der unter anderem einen neuen Schwierigkeitsgrad und weitere Features hinzufügt. Mehr dazu könnt ihr hier lesen.

Anlässlich des DLCs veröffentlicht Nintendo jeden Tag fünf Blog-Posts über das Spiel. In einem der ersten spricht Director Fujibayashi über die versteckten Krog-Samen und die Krog-Maske, ein neues Item aus dem DLC.

Laut Fujibayashi habe man recht früh während der Entwicklung des Spiels überlegt, dass es für den Spieler sehr spaßig sein könnte, an verdächtig wirkenden Örtlichkeiten im Spiel etwas zu entdecken. Deswegen habe man als Experiment zunächst zufällig Steine an diesen Orten platziert.

Doch diese simple Steinplatzierung war den Entwicklern nicht faszinierend und herausfordernd genug, um dem Spieler ein Gefühl der Belohnung zu geben. Deswegen habe man letztendlich die Krog-Wesen, die ursprünglich nur für den Krog-Wald angedacht waren, an diesen Stellen platziert und somit über ganz Hyrule verstreut.

Die im DLC enthaltene Krog-Maske wackelt bei Benutzung, wenn ihr an einem versteckten Krog vorbeikommt, um euch dadurch einen Hinweis zu geben. Ihr Design ist den Krogs in The Legend of Zelda: The Wind Waker nachempfunden, das 2002 auf dem Gamecube erschien und 2013 auf der Wii U ein HD-Remaster bekam.

Insgesamt gibt es in The Legend of Zelda: Breath of the Wild ganze 900 versteckte Krog-Samen. Wer alle findet, bekommt eine etwas fragwürdige Belohnung.

Habt ihr schon alle Krog-Samen in Breath of the Wild gefunden?

