The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Neuer Gameplay-Clip zeigt, wie spaßig die Runen sind

The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Über die letzten Tage hinweg hat Nintendo mehrfach kleine Gameplay-Schnipsel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dem »besten Spiel der Gamescom 2016«, über diverse Social Media-Kanäle veröffentlicht. Das neueste Video aus dieser Reihe geht auf die Macht der Runen ein, die Link im Verlaufe seines Abenteuers sammeln kann.

Runes certainly can come in handy! #Zelda https://t.co/amGSOdbcnB — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) August 22, 2016

Die Fertigkeiten selbst sind zwar nicht neu, aber der Clip zeigt ganz gut, dass dem Spieler durch die Runen sehr viel Raum gegeben wird, um zu experimentieren. Denn die Fähigkeiten werden nicht nur dazu gebraucht, bestimmte Hindernisse zu überwinden, sondern erweisen sich auch im Kampf als besonders nützlich.

Wer die Runen-Fähigkeiten clever kombiniert, verschafft sich als Spieler einen deutlichen Vorteil, was letztlich auch dem Spielspaß zugute kommt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint im Frühjahr 2017 für die Wii U und die Nintendo NX-Konsole.

Wie findet ihr Links neue Fertigkeiten?