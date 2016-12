The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Neuer Screenshot aufgetaucht, zeigt Link im Kampf

Link in Action: Der neue Screenshot zeigt eine Kampfszene aus Breath of the Wild.

Allzu lange dauert es nicht mehr, bis Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sein Comeback auf Nintendo Switch und Wii U feiert. Jetzt ist auf der offiziellen Facebook-Seite des Spiels ein neuer Screenshot aufgetaucht.

Das neue Bild zeigt Link im Kampf mit einem Guardian, der eine blau leuchtende Klingenwaffe führt und den Zelda-Helden in den nächsten Momenten angreifen wird. Schauplatz der Szene scheint einer der neuen Dungeons/Tempel im Spiel zu sein, die Link in Breath of the Wild nach und nach besucht.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Nintendo weitere Details zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt gegeben, unter anderem neue Gameplay-Szenen präsentiert und Konzept-Grafiken veröffentlicht.

Einen genauen Release-Termin für Links neues Abenteuer gibt es noch nicht, eine Veröffentlichung im Frühjahr oder Sommer gilt aber als wahrscheinlich.

