The Legend of Zelda - Das sind eure liebsten Link-Abenteuer aller Zeiten

Der klare GamePro-Favorit – The Legend of Zelda: Ocarina of Time

In der letzten Woche hatten wir euch in unserem Ranking der besten Zelda-Spiele gefragt, welcher Teil denn eigentlich euer Favorit ist. Insgesamt wurde über 2000 Mal abgestimmt und ich kann euch jetzt die zehn besten The Legend of Zelda-Ableger der GamePro-Community nennen.

Das GamePro-Ranking der Zelda-Teile

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (36%)

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (25%)

3. The Legend of Zelda: A Link to the Past (18%)

4. The Legend of Zelda: Twilight Princess (6%)

5. The Legend of Zelda: The Wind Waker (6%)

6. The Legend of Zelda: Majora's Mask (6%)

7. The Legend of Zelda: Link's Awakening (2%)

8. The Legend of Zelda (1%)

9. The Legend of Zelda: Skyward Sword (1%)

10. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (1%)

Im direkten Vergleich mit dem Ranking der Redaktion lässt sich erkennen, dass der Fan-Liebling Ocarina of Time bei euch höher im Kurs zu stehen scheint als bei uns, wo sich der SNES-Klassiker A Link to the Past die Spitzenposition sichern konnte. A Link Between Worlds fand bei euch kaum Beachtung, dafür straften wir Skyward Sword wohl im Vergleich etwas zu harsch ab.

Seid ihr mit diesem Ergebnis zufriedener als mit unserem Ranking?