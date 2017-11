The Legend of Zelda - Ocarina of Time 3D-Entwickler arbeiten womöglich an neuem Zelda-Remake

Der japanische Entwickler Grezzo hat uns bereits die beiden 3DS-Remakes zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time und The Legend of Zelda: Majora's Mask gebracht. Laut Twinfinite sucht das Studio nun neue Mitarbeiter, die bereits Erfahrung mit der Unreal Engine 4 gesammelt haben.

Besonders interessant scheint aber die Job-Beschreibung: "Würdest du gerne mit uns eine Legende machen 2?" heißt es übersetzt. Die "2" scheint auf den ersten Blick unsinnig, allerdings hat Grezzo bereits für Majora's Mask mit dem gleichen Satz geworben, damals nur ohne die zwei.

Dass das Studio an einem weiteren Zelda-Titel arbeitet ist ebenfalls nicht unwahrscheinlich. Neben den bereits genannten Remakes stammen auch die DSi Ware-Version von The Legend of Zelda: Four Swords und das hauseigene The Legend of Zelda: Triforce Heroes von dem japanischen Entwickler.

Da von der Unreal Engine 4 die Rede ist, kommt als mögliche Plattform nur die Nintendo Switch in Frage. Welches Zelda am Ende das nächste Remake bekommt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Da die Nintendo Switch Bewegungssteuerung unterstützt, wäre eine Neuauflage von The Legend of Zelda: Skyward Sword denkbar, welches zum Release für die Nintendo Wii stark auf den Motion-Controller gesetzt hat.

Welchen Zelda-Teil hättet ihr am liebsten neu aufgelegt für die Nintendo Switch?