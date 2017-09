The Solus Project - So läuft die PS4-Version

Im Juli 2016 erschien das Survival-Adventure The Solus Project für Xbox One. Die Konsolenversion hatte im Vergleich zum PC-Pendant allerdings mit heftigen Rucklern und langen Ladezeiten zu kämpfen. Diese Atmosphäre-Dämpfer führten in unserem GamePro-Test zu einer Wertung von 78 Punkten.

Inzwischen hat es das Spiel auch auf die PS4 geschafft. Ein Jahr mussten Fans darauf warten. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Entwickler die Zeit sinnvoll genutzt und Anpassungen vorgenommen haben. Nachdem wir die PS4-Version angespielt haben, müssen wir euch aber leider enttäuschen.

Kleinere technische Probleme auch auf PS4 (Pro)

Sowohl auf der PS4 (Slim), als auch auf der PS4 Pro kommt es ebenso wie auf der Xbox One immer wieder zu Einbrüchen der Bildrate und teils heftigen Rucklern - trotz des eher gemächlichen Spaziergangtempos. Hinzu gesellen sich Popup-Effekte: Gelegentlich ploppen Umgebungsobjekte wie Steine, Dokumente oder Crafting-Items in der Distanz auf.

Darüber hinaus wird auch die PS4-Version von den langen Ladezeiten zwischen einzelnen Abschnitten nicht verschont. All diese Probleme schaden der eigentlichen gelungenen Survival-Atmosphäre, weswegen wir der PS4-Version die gleiche Wertung geben wie auf Xbox One - 78 Punkte. Unseren Test zu The Solus Project haben wir dementsprechend angepasst. Übrigens müsst ihr erneut auf deutsche Texte verzichten - The Solus Project gibt's weiterhin nur auf Englisch.