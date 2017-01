The Turing Test - Portal-artiges Rätselabenteuer kommt noch im Januar für die PS4

The Turing Test

Falls ihr euch im Sommer darüber geärgert habt, dass der First Person-Puzzler The Turing Test nur für den PC und die Xbox One erschienen ist, habe ich nun gute Nachrichten für euch. Der Portal-artige Rätsel-Hit erscheint am 23. Januar für die PS4 und lässt uns auch hier philosophische Grundsatzfragen erörtern.

Mehr: Mass Effect: Andromeda - Release-Termin für Sci-Fi-RPG endlich bekannt

In unserem Test zu The Turing Test, lobte Benjamin die intelligenten Rätsel, wunderte sich aber zugleich auch darüber, dass das Spiel so viel von seinem Potenzial nicht ausschöpft. In The Turing Test schlüpfen wir in die Rolle von Ava Turing, die auf dem Jupiter-Mond Europa den Geheimnissen einer Forschungsstation auf den Grund geht.

Habt ihr den Titel schon gespielt? Was ist eure Meinung?

The Turing Test - Gameplay-Trailer und Release-Termin