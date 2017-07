The Walking Dead - Start-Termin & erste Details zu Staffel 8 bekannt

Die erfolgreiche Zombie-Serie The Walking Dead geht im Herbst mit der achten Staffel weiter. Jetzt gibt der US-Sender AMC mit dem 22. Oktober den genauen US-Starttermin bekannt.

Am 23. Oktober geht der Serienhit weiter

Damit steht auch fest, wann in Deutschland die neuen Folgen auf dem Pay-TV-Sender Fox an den Start gehen: Am 23. Oktober, nur wenige Stunden nach der US-Premiere, können Fans immer montags um 21.00 Uhr die 16 Folgen der achten Staffel wahlweise in deutscher oder englischer Sprache sehen.

100. Folge zum Staffel-Auftakt

Die neue Staffel beginnt mit einem Jubiläum: Zur 100. Episode haben sich die Macher der Erfolgsserie sicherlich etwas besonderes einfallen lassen.

In den neuen Folgen steht der Krieg gegen Negan bevor. Bereits im Vorfeld haben sich Rick und seine Mitstreiter auf den unausweichlichen und tödlichen Kampf vorbereitet. Bleibt natürlich die Frage, in wie weit sich die Serie hier an der gleichnamigen Comic-Vorlage von Robert Kirkman orientiert.

Erster Trailer in Kürze?

Auf der am Wochenende stattfindenden Comic-Con dürfen die vielen Fans sicherlich einen ersten Trailer als Vorschau auf die neuen Folgen erwarten.

Die aktuellen Dreharbeiten der achten Staffel überschattete der tödliche Unfall eines Stuntmans, der bei einer Szene in die Tiefe stürzte und seinen schweren Verletzungen erlag. Daraufhin wurden die Dreharbeiten für einige Zeit unterbrochen.