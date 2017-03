The Witcher 3 - CD Projekt Red hat in nur einem Jahr 7.000 neue Animationen hinzugefügt

The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zur Game of the Year Edition

CD Projekt Red hat mit The Witcher 3 und den zugehörigen Erweiterungen ganze Arbeit geleistet. Das Hauptspiel The Witcher 3: Wild Hunt war dreieinhalb Jahre in der Entwicklung und wurde mit 16.000 einzigartigen Animationen erstellt. Die beiden DLCs Blood and Wine sowie Hearts of Stone sind innerhalb von nur einem einzigen Jahr entstanden. Das Animationsteam hat in dieser Zeit aber sogar knapp 7.000 Animationen erstellt, wie der CD Projekt RED-Animation Director Sebastian Kalemba auf der GDC erklärt hat.

Die Entwickler haben annähernd noch einmal die Hälfte der Animationen des Hauptspiels erstellt und das in weniger als einem Drittel der Zeit. Noch beeindruckender wird es, wenn wir uns vergegenwärtigen, was das für die DLCs bedeutet: Während The Witcher 3 auf rund 200 Spielstunden kommt, beläuft sich die Dauer der beiden DLCs auf ungefähr 50 Stunden. Rechnen wir die Menge der einzelnen Animationen auf die Spielstunden um, ergibt sich eine sehr viel höhere Dichte als im Hauptspiel.

Die meisten Programmierer bei CD Projekt RED waren zum Zeitpunkt der Entwicklung der Witcher 3-DLCs allerdings schon mit Cyberpunk 2077 beschäftigt. Das für Blood and Wine sowie Hearts of Stone zuständige Team musste also wohl weitestgehend auf deren Hilfe verzichten. Möglich gemacht wurde der Kraftakt durch die offenbar sehr zuverlässigen und stabilen Tools, die CD Projekt Red im Verlauf der letzten Jahre entwickelt hat. Vom Ergebnis der Arbeit könnt ihr euch im Spiel selbst oder mit diesem Video überzeugen.

Was sagt ihr zu der Leistung von CD Projekt Red?

