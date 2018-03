The Witcher-Serie - Mark Hamill hat keine Ahnung von The Witcher, will aber Vesemir spielen

Auch wenn die geplante Netflix-Serie zu The Witcher durchaus Fortschritte macht, sind wir noch weit davon entfernt, über das endgültige Casting oder sogar den Drehbeginn zu reden. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass niemand seinen Namen in den Hut werfen darf. Und überraschenderweise besteht zumindest eine ganz kleine Möglichkeit, dass sich Star Wars-Schauspieler Mark Hamill die Ehre gibt und einen Hexer spielt.

Auf Twitter hat Lauren S. Hissrich, die als Autorin der Netflix-Serie agiert, ihre Charakterbeschreibungen bekannter Witcher-Charaktere geteilt. Und bei Vesemir, den sie als "väterlich", "weise" und "Hüter von Geheimnissen" sieht, einigten sich viele Fans schnell darauf, dass das ja auch auf Luke Skywalker zutrifft. Und deswegen müsse Mark Hamill auch in die Rolle von Vesemir schlüpfen.

Und tatsächlich meldete sich Hamill zu Wort und stimmte dieser Logik zu. Er habe zwar keine Ahnung, worum es bei The Witcher geht oder wer Vesemir ist, aber er "könnte/sollte" auf jeden Fall die Rolle übernehmen.

I have no idea what this is or what it's about but agree it could/should be played by me. ?