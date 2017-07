The Wolf Among Us - Staffel 2 könnte noch 2017 angekündigt werden

Telltale-Fans setzen sich jetzt bitte hin und allen, die nicht viel mit dem Titel The Wolf Among Us anfangen können, erkläre ich gleich, warum wir hier gerade so aufgeregt sind: Eine Reihe von Hinweisen lässt den durchaus plausiblen Schluss zu, dass wir nicht nur 2017, sondern sogar noch diese Woche mit der Ankündigung der zweiten Staffel von The Wolf Among Us beglückt werden könnten.

Am Anfang dieser Hinweiskette steht ein Tweet des offiziellen Twitter-Accounts von Telltale Games, der ankündigt, dass es auf der Comic-Con in San Diego (20. bis 23. Juli) "Neuigkeiten" geben werde.

Was genau damit gemeint sein könnte, blieb zunächst unklar, bis kurz darauf Adam Harrington, der Schauspieler der Wolf-Hauptrolle Bigby, den Tweet retweetete - eine eher ungewöhnliche Aktivität für den ansonsten Social Media-müden Harrington. Fans des Wolf Among Us-Franchises interpretieren diese Verbindung nun als Anzeichen dafür, dass Telltale Games tatsächlich an der Fortsetzung dieses Franchises arbeiten könnte, nach der Fans schon seit 2013 gieren.

Telltale hat seitdem immer wieder mit den Herzen seiner Wolf-Fans gespielt und so beispielsweise Tweets kommentarlos veröffentlicht, die unvergessliche Sätze aus diesem Universum zitierten.

Mit etwas Glück könnte nun also diese Folter noch diese Woche ein Ende finden.

The Wolf Among Us erschien vor mittlerweile vier Jahren und erzählte in mehreren Episoden die Geschichte des Detektiven Bigby, der eine Reihe von mysteriösen Morden aufklären muss. Das Franchise basiert auf den Fable-Graphic-Novels und spielt in einer Welt, in der Märchengestalten wie der große, böse Wolf und Schneeweißchen unerkannt unter Menschen leben. Das Franchise gehört unter Telltale-Fans zu den beliebtesten Reihen des Studios und endete mit einer Art Cliffhanger. Außerdem ist der Soundtrack durch die Bank weg fantastisch.

Bevor nun also möglicherweise bald die zweite Staffel angekündigt wird, empfehle ich euch sehr, die erste Staffel nachzuholen.