theHunter: Call of the Wild - Release-Termin der Konsolen-Version steht fest

Bislang gibt es das Jagdspiel theHunter: Call of the Wild nur für den PC. Doch das wird sich ab Anfang Oktober ändern. Denn wie Publisher Astragon bekannt gibt, erscheinen die PS4- und Xbox One-Fassungen des Titels in Deutschland am 2. Oktober, der Preis beträgt 39,99 Euro.

Dann dürft ihr in einer offenen Spielwelt auf die Jagd nach unterschiedlichen Tierarten wie Vögeln, Rotwild oder Kleintieren gehen. Es gibt laut Publisher-Angaben ein komplexes Tier-KI-Verhalten, dynamische Tag- und Nachtwechsel, Ballistiksimulation und ein Windsystem, mit dem euch Tiere aufspüren können, wenn ihr entsprechend zur Windrichtung steht.

Mehr: Gameplay-Trailer zeigt Spielszenen aus theHunter: Call of the Wild

Der Titel wird von den Just Cause-Machern von den Avalance Studios entwickelt und basiert auf der Apex-Open-World-Engine. Neben dem Solo-Modus gibt es auch einen Multiplayer-Part für bis zu acht Spieler.

Seid ihr gespannt auf theHunter?

theHunter: Call of the Wild - Screenshots ansehen