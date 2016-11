Titanfall 2: Angel City’s Most Wanted - Erster Gratis-DLC bringt neue Map, Waffen, Ingame-Shop & mehr

Der erste Gratis-DLC Titanfall 2 kommt am 30. November.

Wie wir bereits berichteten, will Respawn Entertainment alle Zusatzinhalte für Titanfall 2 kostenlos veröffentlichen. Nun haben die Entwickler konkret die Inhalte des ersten DLCs verraten. Dieser hört demnach auf den Namen »Angel City's Most Wanted« und erscheint am 30. November 2016 für PS4, Xbox One und PC.

Das sind die Inhalte von Angel City's Most Wanted

Der DLC bringt mehrere neue Inhalte, darunter die von den Fans geliebte Map »Angel City aus dem ersten Teil:

Neue Map: Angel City

Angel City Neue Waffe: Wingman Elite Pistole

Wingman Elite Pistole Neue Titan Kits

- Ion: Refraction Lens - Splitter-Gewehr, das fünf Strahlenladungen verschießt

- Scorch: Scorched Earth - entzündet den Boden mit Thermit

- Northstar: Threat Optics - Gegner werden beim Zoomen hervorgehoben

- Tone: Burst Loader - Burst-Fire mit drei Ladungen der 40mm-Waffe

- Legion: Hidden Compartment - Der Powerschuss hat zwei Ladungen

- Ronin: Phase Reflex - Bei kritischen Treffern weicht Ronin aus

Inner Pieces - Teleport in ein nichtsahnendes Opfer Statistik-Menü

FAQ-Menü

Ingame-Shop

Die neue Map wird regulär erst am 3. Dezember 2016 freigeschaltet, wer jedoch Titanfall 2 vorbestellt hat, darf schon zum Release des DLCs loslegen.

Ingame-Shop mit kosmetischen Items

Bevor ihr beim neuen Ingame-Shop Schnappatmung bekommt: Ihr könnt euch lediglich kosmetische Items und keine spielerischen Vorteile in Form von Lootkisten erkaufen. Respawn äußerte sich zum Shop auf dem Titanfall-Blog wie folgt:

"Wir werden keinen Wechsel für Ingame-Währung anbieten. Keine verschlossenen Loot-Boxen, Crafting-Teile oder Pay2Win-Waffen. Kein RNG (zufällig generierte Items oder Stats). Wenn du etwas siehst, was du magst, kaufst du es und das war's. Sie haben keinerlei Einfluss auf Stats und sind rein kosmetischer Natur. Wir werden zwei Prime-Titans zum Launch anbieten. Sie haben neue Chassis und Exekutionen, funktionieren aber exakt genauso wie die Originale."

