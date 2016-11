Titanfall 2 - EA stichelt gegen Infinite Warfare, Entwickler wollen damit aber nichts zu tun haben

Titanfall 2 - Launch-Trailer »Werde Eins« mit viel Bang Bang

Titanfall 2 hat es alles andere als leicht. Erst erscheint es nur wenige Tage nach Battlefield 1 und dann folgt kurz darauf auch noch Call of Duty: Infinite Warfare. Letztgenannter Titel stellt dabei eine besonders ernstzunehmende Konkurrenz dar, schließlich liefern beide Shooter ein Sci-Fi-Szenario mit Wallruns, Jetpacks und ähnlichem.

Da überrascht es kaum, dass sich Titanfall 2 trotz sehr guter Kritiken offenbar nicht so recht im Markt durchsetzen kann. Entsprechend harsch stichelt der offizielle Twitter-Account zu Titanfall aktuell gegen Infinite Warfare. Mit den Worten »Das eine [Spiel] ist "meist lahm und schwerfällig", während "die rasende Präzision [des anderen] elektrisiert" – die Wahl liegt bei euch« verweist der Tweet auf ein IGN-Review, in dem sich das aktuelle Call of Duty von Infinity Ward einiges an Kritik anhören muss.

Allerdings führt der Tweet wohl nicht zu den Reaktionen, die man sich beim Publisher EA versprach. So antwortet ein Spieler etwa:

"Ich habe einfach mit beiden Spielen meinen Spaß. Ihr müsst andere Titel nicht runtermachen. Lasst die Spieler selbst entscheiden. "

Auch Titanfall-Entwickler Respawn Entertainment, der pikanterweise auf die früheren Infinity Ward-Führungsfiguren Vince Zampella und Jason West zurückgeht, distanziert sich deutlich von der Aktion. Via Twitter stellt das Studio klar:

"Für's Protokoll: @respawn ist die offizielle Stimme von Respawn. Wir haben nichts außer Respekt und Liebe für unsere Entwickler-Freunde übrig. "

Besonders unglücklich wirkt die Twitter-Stichelei von EA im Kontext der vergangenen Tage. Denn erst kürzlich versah der Publisher einige geschmacklose und inzwischen wieder gelöschte Tweets zu Battlefield 1 mit dem kontrovers diskutierten Hashtag #justww1things.

