Titanfall 2 - Entwickler helfen euch dabei, ein noch unentdecktes Easter Egg zu finden

Titanfall 2

Titanfall 2 erhielt vor Kurzem ein neues Update, das den Shooter von Respawn Entertainment auf den kommenden DLC "Angel City's Most Wanted" vorbereiten soll. Neben den typischen Auflistungen neuer Features und Bug-Fixes machen die Entwickler auf ein Easter Egg aufmerksam, das angeblich noch keiner gefunden hat.

Versteckt in einer langen Liste finden wir in den aktuellen Patch Notes einen Punkt, der uns aufhorchen lässt.

"Erhöhte Wahrscheinlichkeit, das Nessie-Easter Egg in einer Mission zu entdecken, das anscheinend noch niemand gefunden hat. Oder doch?"

Wer bereits den ersten Titanfall-Teil gespielt hat, erinnert sich vielleicht an die kleine Nessie-Puppe, die auf mindestens einer Multiplayer-Karte zu finden war. Auch in der Titanfall 2-Beta gab es bereits ein Mini-Nessi zu entdecken. Dank des neuen Hinweises in den Patch Notes begeben sich viele Spieler wieder auf die Suche. Auf Reddit postete ein fündig gewordener Spieler bereits eine weitere Nessie-Puppe, die er in der Mission "The Ark" gefunden hat.

Ob es noch mehr Nessie-Puppen gibt und auf was Respawn gezielt anspielt, wissen wir noch nicht. Es wird aber vor allem in den sozialen Netzwerken interessant zu beobachten sein, was aufmerksame Spieler noch entdecken und ob Respawn mit ihrem mysteriösen Hinweis ein größeres Easter Egg andeuten. Es bleibt spannend. (via Polygon)