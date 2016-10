Titanfall 2 - PS4 Pro-Support befindet sich schon auf der Disc

Titanfall 2

Seit der Enthüllung der PS4 Pro-Konsole steht die Frage im Raum, welche Spiele von der neuen Technik profitieren werden und wann die entsprechenden Updates erscheinen. Was Titanfall 2 angeht, müssen sich potenzielle PS4 Pro-Besitzer aber keine Sorgen machen.

Laut Producer Drew McCoy wird der Mecha-Shooter die neue Konsole nicht nur unterstützen, der entsprechende PS4 Pro-Support befindet sich sogar schon auf der Disc des fertigen Spiels.

@kokokko416 support is on the disc.