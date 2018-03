Square Enix hat das neue Tomb Raider versehentlich jetzt schon geleakt. Auf der offiziellen Website des Spiels teasen die Macher einen Reveal des bereits bestätigten neuen Tomb Raider-Teils für den 15. März um 14 Uhr unserer Zeit an – jedoch verrät der Quellcode der Seite bereits fast alles, was Fans von Lara Croft wissen wollen.

Tomb Raider 2018 ist Shadow of the Tomb Raider

Unter anderem Twitter-User Nibel hat einen Screenshots des Quellcodes gepostet, der uns unter anderem verrät, dass es sich bei Tomb Raider 2018 tatsächlich um Shadow of the Tomb Raider handelt. (Um den Quellcode einer Seite anzuzeigen, reicht ein simpler Rechtsklick).

Shadow Of The Tomb Raider will be launched September 14th, lol pic.twitter.com/EJAiNbVWxH — Nibel (@Nibellion) March 14, 2018

Und nicht nur das. Auch einen konkreten Release-Termin können wir bereits ablesen: Demnach erscheint Shadow of the Tomb Raider am 14. September 2018 für PS4, Xbox One und PC.

Ein zweiter Screenshot aus dem Quellcode verrät uns außerdem, dass Square Enix neben der Standard-Edition des Action-Adventures auch eine Limited Edition parat hat.

OH MY GOD the Rules section (for a giveaway, maybe?) is just placeholder Lorem Ipsum text, and we now know that there'll be a Limited Edition, and it'll be released on XbOne, PS4 and PC



lmaoooooo you don't put this stuff in PLAIN SIGHT JAVASCRIPT pic.twitter.com/mDxUCsP4M4 — ????Alchemist?@ KH3 TRASH ??? (@digialchem) March 14, 2018

Enthüllung am 15. März

Morgen am 15. März soll das Spiel offiziell enthüllt werden. Dann gibt's vermutlich die Bestätigung des Namens und des Release-Termins sowie höchstwahrscheinlich einen ersten Teaser oder sogar Gameplay.

Der Name Shadow of The Tomb Raider tauchte bereits im November 2016 auf, weil ein Reddit-User einen Mitarbeiter in der U-Bahn an einer Präsentation des Spiels arbeiten sah. Square Enix hatte ein neues Tomb Raider für das Jahr 2018 im vergangenen Dezember bestätigt. Der letzte Teil, Rise of the Tomb Raider, erschien erstmals 2015 für Xbox One und Xbox 360.

Freut ihr euch auf Shadow of the Tomb Raider?