Tomb Raider 2 - Fan-Remake lässt den Klassiker in der Unreal Engine 4 erstrahlen

Tomb Raider 2 genießt Kultstatus. Seitdem das Spiel 1997 veröffentlicht wurde, folgten unzählige Sequels sowie ein vielbeachtetes Reboot der Reihe. Die Fortsetzung dazu gibt es ebenfalls bereits und mit Shadow of the Tomb Raider befindet sich Teil drei in Arbeit. Was die Fans des zweiten Original-Teils aber natürlich nicht davon abhält, auf eigene Faust ein Remake auf die Beine zu stellen – und zwar mit Hilfe der Unreal Engine 4. Mittlerweile existiert sogar schon eine spielbare Version.

Tomb Raider - History - Rauchende Colts und finstere Höhlen

Die Demo zum Tomb Raider 2-Remake kann hier heruntergeladen und ausprobiert werden, aktuell allerdings nur auf dem PC. Fertiggestellt soll das Projekt zwar bei weitem noch nicht sein, aber es sieht definitiv schon sehr gut aus. Neben der Intro-Sequenz könnt ihr euch hier auch die erste Höhle sehen:

Wie findet ihr das Fan-Remake zu Tomb Raider II?

Tomb Raider 2 - Fan-Remake in Unreal Engine 4 ansehen