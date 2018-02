Tomb Raider - Mattel bringt eine Lara Croft-Barbie auf den Markt

Lara Croft erobert am 15. März erneut die Kinoleinwand: Im kommenden Tomb Raider-Film schlüpft Alicia Vikander in die Rolle der Videospielheldin. Spielfiguren-Gigant Mattel hat zum Film jetzt eine passende Barbie-Puppe angekündigt. Damit wird Lara Croft offenbar zur ersten Videospiel-Protagonistin, die ihre eigene Barbie-Puppe bekommt. Die Figur soll im März rechtzeitig zum Filmstart erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.

Lara Croft als Barbie-Puppe für Sammler

Die Barbie-Puppe ist der von Alicia Vikander verkörperten Filmversion Lara Crofts nachempfunden. Das Sammlerstück kommt mit einigen Accessoires daher: Lara Croft hat selbstverständlich ihre Axt beziehungsweise den Eispickel dabei, sowie eine Karte und ein Tagebuch. Außerdem gibt es zur Barbie-Puppe auch noch eine Halterung für die Figur und ein Echtheits-Zertifikat dazu. Der Spaß kostet rund 30 US-Dollar.

Tomb Raider-Barbie ist die 2. Videospiel-Figur von Mattel

Der Spielzeug-Hersteller Mattel hat 2016 schon mal eine Barbie-Puppe auf den Markt gebracht, die mit Videospielen zu tun hatte. Im Rahmen der Career of the Year-Linie gab es bereits die Videospiel-Entwicklerinnen-Barbie. Nichtsdestotrotz dürfte die Spielfigur zum kommenden Kinofilm die erste Barbie-Puppe sein, die auf einem ganz bestimmten Videospiel-Charakter basiert. Derartige Kooperationen stellen allerdings keine Ausnahme dar: Auch zu Wonder Woman mit Gal Gadot gab es Barbie-Figuren.

Tomb Raider soll 2018 auch als Spiel zurückkehren

Bis zum Kinostart von Tomb Raider müssen wir nicht mehr lange warten. Wann das nächste Videospiel des Franchises erscheint, wurde aber noch nicht offiziell angekündigt. Einem vermeintlichen Leak zufolge soll das Tomb Raider 2018 auf den Namen Shadow of the Tomb Raider hören. Das Action-Adventure stellt dann den dritten Teil der neuen Reboot-Reihe dar, die bisher aus der schlicht Tomb Raider betitelten Neuauflage und dem Sequel Rise of the Tomb Raider besteht. Dem Trailer des Kinofilms nach zu urteilen orientiert sich der Streifen Story-technisch am ersten Reboot-Teil von 2013.

Wie gefällt euch die Barbie-Puppe zu Lara Croft? Würdet ihr euch so eine als Sammlerfigur ins Regal stellen?

Tomb Raider - Bilder zur Spiele-Verfilmung ansehen