Tomb Raider - The Wire-Star Dominic West für Film-Reboot verpflichtet

Lara Croft in einem Artwork zu Rise of the Tomb Raider.

Nachdem die Tomb Raider-Videospiele schon 2013 einen Neustart hinlegten, arbeiten die Studios MGM und Warner Brothers aktuell an einem Reboot der Filme. Schlüpfte 2001 und 2003 noch Angelina Jolie in die Rolle der Lara Croft, spielt diesmal Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander (The Danish Girl) die Hauptfigur.

Im Film-Reboot bricht Lara zu ihrer ersten Expedition auf, um die Arbeit ihres Vaters fortzusetzen und seinen Ruf wiederherzustellen. Der Part des gefallenen Archäologen geht dabei an Dominic West (The Affair, The Wire). Das berichten die Kollegen von The Hollywood Reporter.

Neben Vikander und West gehören auch Walton Goggins (The Hateful Eight) sowie Daniel Wu (Into the Badlands) zum Cast der Videospielverfilmung. Während Goggins den Gegenspieler von Croft mimt, unterstützt Wu die Abenteuterin als Schiffskapitän Lu Ren.

Für die Regie zeichnet Roar Uthaug verantwortlich, der zuvor unter anderem The Wave - Die Todeswelle und Cold Prey - Eiskalter Tod inszenierte. Tomb Raider soll am 16. März 2018 in den US-Kino anlaufen. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.

