Tony Rosato - Synchronstimme von Luigi mit 62 Jahren verstorben

Tony Rosato starb mit 62 Jahren.

Tony Rosato, einer der Synchronsprecher von Luigi, ist mit 62 Jahren verstorben. Der kanadische Schauspieler und Comedian lieh dem grün bekleideten Klempner in den Cartoonserien von "The Adventures of Super Mario Bros. 3" sowie "Super Mario World" seine Stimme. Doch nun starb Rosato an einem Herzinfarkt, wie Toronto Sun berichtet.

Rosato war vor allem für die Comedy-Shows Saturday Night Live und SCTV im kanadischen Fernsehen bekannt. Der gebürtige Italiener spielte aber auch kleine Rollen in Resident Evil 3 und der animierten Sam & Max-Serie. Außerhalb von Kanada dürften ihn jedoch viele mit seiner Rolle als Luigi in Verbindung bringen.

Rosato war schon länger krank

Vor seinem Tod wurde bei Rosato das Capgras-Syndrom diagnostiziert – eine seltene Krankheit, bei dem der Betroffene glaubt, bekannte Personen (in diesem Fall Rosatos Frau und Tochter) seien durch identische Doppelgänger ersetzt worden.

2007 wurde er beschuldigt, seine Frau belästigt zu haben, was vermutlich mit seiner Erkrankung zu erklären ist. Rosato hat insgesamt vier Jahre in Haft verbracht unter anderem im Gefängnis sowie in einer Nervenheilanstalt.