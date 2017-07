Trailer-Quiz zu »Pixxl Island« - Video scannen und wertvolles Gaming-Gear gewinnen

Schiffbruch ist an sich keine besonders erstrebenswerte Schicksalswendung, im Fall der Gamescom und »Pixxl Island« aber eine gute Gelegenheit, in all dem Messetrubel mal eben in Halle 5.01 kreativ zu »stranden«, ein bisschen zu zocken und zu entspannen.

Wer sich den Trailer zum Gemeinschaftsevent mit McDonald's genau ansieht, erfährt nicht nur mehr darüber, was wir auf der Gamescom zeigen werden, sondern hat auch die Chance, ein wertvolles Gaming-Bundle samt zweier Special Editions von Halo Wars 2 und Anno 2205 zu zu gewinnen - dazu wollen wir nur die richtigen Antworten auf unsere drei Fragen zum Trailer wissen!

Alle Infos rund um »Pixxl Island« gibt's auf der offiziellen Themenseite.

Die Preise im Detail

Zum Trailer-Quiz: Video scannen und gewinnen

Teilnahmeschluss ist der 28. Juli, 12:00 Uhr.