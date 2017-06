Mit der Transformers-Filmreihe von Michael Bay ist es wie mit Helene Fischer: Aus künstlerischer Sicht kann man von beidem halten, was man will, der Erfolg lässt sich aber nicht leugnen. Doch während hierzulande auch heute noch Hunderttausende die Alben von Helene Fischer kaufen, kämpft das Transformers-Franchise in seinem Heimatmarkt mit Müdigkeitserscheinungen.

Wie The Hollywood Reporter meldet, spielte Transformers 5: The Last Knight an seinem ersten Tag in den USA 15,7 Millionen US-Dollar ein. Was auf den ersten Blick nach viel klingt, relativiert sich im Vergleich zu den anderen Serienablegern. Denn damit legt der aktuelle Teil den bislang schwächsten US-Start der Filmreihe hin. Transformers 2 und Transformers 3, die wie The Last Knight an einem Mittwoch anliefen, nahmen an ihrem Starttag 62 Millionen US-Dollar beziehungsweise 37,7 Millionen US-Dollar ein.

Der Negativtrend für Transformers 5: The Last Knight könnte sich in den USA zudem in den kommenden Tagen fortsetzen. Das Branchenblatt geht davon aus, dass der Film innerhalb seiner ersten drei Tage womöglich die 65-Millionen-Marke verfehlt. Auch damit würde The Last Knight das Schlusslicht der Reihe bilden. Box Office Mojo zufolge liegen die Einnahmen der ersten drei Tage bei den vier Vorgängern bei rund 70 Millionen US-Dollar (Transformers 1), 109 Millionen US-Dollar (Transformers 2), 98 Millionen US-Dollar (Transformers 3) und 100 Millionen US-Dollar (Transformers 4).

Diese Zahlen bedeuten jedoch noch nicht, dass sich The Last Knight zwangsläufig als Flop entpuppen muss. Viele US-Blockbuster der letzten Zeit nahmen im heimischen Markt vergleichsweise wenig, im Ausland dafür umso mehr Geld ein. Gerade China gewinnt in diesem Zusammenhang an immer größerer Bedeutung für Hollywood - und dort erwies sich die Transformers-Reihe bislang als enorm erfolgreich.

Den vorläufigen Höhepunkt hierbei bildet Transformers 4, der seinerzeit zum umsatzstärksten Film in China avancierte und in unter zwei Wochen über 222 Millionen US-Dollar einspielte. Selbst drei Jahre nach seiner Veröffentlichung gelegt er noch Platz 5 auf der Liste der umsatzstärksten Filme Chinas. Die Chancen stehen gut, dass Transformers 5 ähnliche Erfolge darf. Allein die dortigen Mitternachtspremieren spülten 5,5 Millionen US-Dollar in die Kinokassen. Nach Fast & Furious 8, Fast & Furious 7 sowie Warcraft ist die Mitternachtspremiere zu The Last Knight die vierterfolgreichste des Landes.

In Deutschland ist Transformers 5: The Last Knight seit dem 22. Juni 2017 in den Kinos.