Troll and I - Das trolligste Spiel kommt auch für Nintendo Switch

In Troll and I dürfen wir Jäger und Orks durch die Lüfte schleudern.

In Troll and I begleiten wir den Helden Otto und seinen Troll-Begleiter durchs skandinavische Hinterland, um Jägern und Orks das Fürchten zu lehren. Neben einem Einzelspielermodus, bei dem wir zwischen Otto und seinem haarigen Kumpel hin und her wechseln, verfügt das Action-Adventure über einen lokalen Koop-Modus, der uns im Splitscreen aufs Abenteuer schickt.

Troll and I erscheint am 24. März 2017 für PS4 und Xbox One sowie digital für den PC. Nun bestätigen die Macher via Pressemittelung, dass das Action-Adventure auch für die Nintendo Switch erscheinen soll. Einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht. Den neuen Trailer zu Troll and I könnt ihr euch hier ansehen. Troll gemacht, Maximum Games!

