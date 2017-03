Trove - Free to Play-MMO offiziell auf der PS4 gestartet

Trove ist offiziell für die PS4 erschienen.

Seit Dezember haben mehr als zwei Millionen PS4-Spieler die Beta von Trove ausprobiert, nun ist das MMO in Voxel-Optik offiziell erschienen. Ab sofort könnt ihr Trove kostenlos im PS Store herunterladen. Obwohl es sich um ein Onlinespiel handelt, braucht ihr keine aktive PS Plus-Mitgliedschaft.

In Trove habt ihr die Wahl aus unterschiedlichen Charakteren, die jeweils über eigene Waffen und Fertigkeiten verfügen. In einer offenen Welt erkundet ihr Dungeons, tötet Monster oder baut wie in Minecraft aus abgetragenen Blöcken der Umgebung eigene Gebilde oder Items.

Die Entwickler haben sich das Feedback aus der Beta zu Herzen genommen und folgende Änderungen und Neuerungen eingeführt:

Es gibt einen neuen Inventar-Reiter, sodass deutlich mehr Dinge auf kleinerem Raum Platz finden.

Es gibt einen komplett überarbeiteten Loot Collector (Beutesammler). Hier erfahrt mehr über die Veränderungen.

Ihr könnt jetzt Vault Clubs (Tresor-Clubs) erstellen. Das sind kleine Club Worlds (Clubwelten), die eher der Lagerung als dem Bau dienen.

Die vollständigen Patchnotes findet ihr hier.

Auch wenn Trove wie bereits gesagt kein PS Plus-Abo erfordert, bekommen Mitglieder des kostenpflichtigen Dienstes ein paar Extras spendiert:

Permanenter Bonus von 20 Prozent auf Abenteurer-Erfahrungspunkte

kostenloses PS Plus-Paket mit "Nein Ninja"-Klasse und dem "Lunar Ronin"-Kostüm (im PS Store erhältlich)

25 Prozent Rabatt auf das "Double Dragon"-Paket (nur vom 14.-28. März 2017)

Als kleines Dankeschön erhaltet ihr zudem beim Kauf eines beliebigen Pakets dieses "Starry Shmeep"-Reittier: