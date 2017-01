Trump als der Joker - Mark Hamill liest Trump-Tweet als Batman-Bösewicht

Der Joker: Batman-Bösewicht, Arkham-Insasse und jetzt auch angehender US-Präsident.

Dass der Schauspieler Mark Hamill immer mal wieder für einen Spaß zu haben ist, wissen wir nicht zuletzt durch seinen Lichtschwertkampf mit Michi Obermeier oder seine Reaktion auf ein witziges Battlefront-Video. Das Opfer seines neusten Witzes ist niemand geringerer als Donald Trump.

Der Autor Matt Oswald hatte auf Twitter bemerkt, dass Trumps Neujahrs-Tweet wie etwas klinge »das der Joker sagen würde, bevor er einen Schwarm Killer-Bienen auf Gotham loslässt.«

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!