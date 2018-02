Ubisoft Berlin - Standort soll weiter wachsen & eigene AAA-Titel entwickeln

Ubisoft Berlin hat erst am 2. Januar offiziell die Arbeit aufgenommen. Das sehr junge Studio hilft jetzt schon bei der Entwicklung von Far Cry 5 mit, soll in Zukunft aber noch weiter wachsen. Möglicherweise entwickelt die Niederlassung irgendwann sogar eigene große AAA-Spiele. Zumindest arbeitet Ubisoft daraufhin hin, wie es im Gespräch mit Gamesindustry heißt.

Der neue Standort Berlin biete außerdem so viel kreatives Potential, dass sogar noch weit mehr neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Nur die staatliche Förderung lässt offenbar zu Wünschen übrig.

Berlin hat "unglaubliches Potential für kreatives Talent"

Das Ubisoft Berlin-Studio verfügee bereits seit Längerem über ein "sehr starkes, technisches Rückgrat". Laut Studio Manager Istvan Tajnay laufe die Mitarbeitersuche sogar besser und schneller als gedacht. Berlin sei so attraktiv für Talente von außerhalb beziehungsweise sowieso schon so voller Talent, dass das erste Ziel von 50 Mitarbeitern bald erreicht sei.

"Darüber hinaus zu gehen ist Spekulation, aber wir glauben, dass wir in die Hunderte kommen werden. Ob wir jetzt über 100 wachsen, über 150 oder viel weiter, hängt ein bisschen von der Entwicklung des Gaming-Ökosystems hier in Deutschland ab. Hauptsächlich rede ich über die staatliche Unterstützung auf finanzieller Seite."

AAA-Spiele made in Germany durch staatliche Förderung?

Als Antwort auf die Frage danach, ob der Studio Manager damit Steuerermäßigungen meint, antwortet er offenbar mit einem stillen Nicken. Daraufhin führt er weiter aus, dass das letztendliche Ziel, in Deutschland eigene Blockbuster-Spiele zu entwickeln, auch von der staatlichen Förderung abhänge.

"Das ist einer der essenziellen Paramter für uns, um weiter zu wachsen. Wir wollen auf beträchtliche Größe anwachsen, aber wir könnten zu gewaltiger Größe wachsen, wenn diese Parameter stimmen würden."

Künftige Blockbuster-Titel könnten auch in Kooperation mit dem Düsseldorfer und dem Mainzer Studio entstehen. Die laufen zwar unter dem Blue Byte-Label, gehören aber offiziell auch zu Ubisoft.

Große Koalition will Videospiele fördern

Besserung scheint allerdings bereits in Sicht zu sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die letzte Gamescom eröffnet und Spiele dabei zu "Kulturgut und Wirtschaftsfaktor" erklärt. Im Koalitionsvertrag der Großen Koalition steht außerdem, dass es in Deutschland demnächst zum ersten Mal staatliche Videospiel-Förderung auf Bundes-Ebene geben soll – sofern die Regierung zustande kommt, versteht sich.

Glaubt ihr, dass die große Koalition tatsächlich mehr Unterstützung für Spiele-Entwickler bringt?

