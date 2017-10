Ubisoft - The Division, Rainbow Six: Siege & mehr heute für mehrere Stunden offline

Wie Ubisoft über einen Post im hauseigenen Forum mitteilte, werden alle internen Server heute, am 5.10.2017 ab 12 Uhr offline gehen. Betroffen sind nicht weniger als alle Ubisoft-Titel, die einen Online-Modus bieten. So werden Spiele wie The Division, Rainbow Six: Siege und mehr für acht Stunden offline gehen. Im Wortlaut heißt es:

"Die Wartung wird am Donnerstag, den 5. Oktober von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends stattfinden und all unsere Online-Funktionen und Services betreffen. Während dieser Zeit werdet ihr von Teilen des Multiplayers getrennt werden und könnt euch anschließend nicht mehr anmelden. Singleplayer- und Offline-Inhalte werden nach wie vor verfügbar sein, mit der Ausnahme von Leaderboards."

Abgesehen davon sind selbst offizielle Websites, Dienste und die hauseigenen Foren betroffen.

Macht euch die plötzliche Server-Wartung einen Strich durch die Rechnung?