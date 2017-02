Ultra Street Fighter 2 - Auf der Nintendo Switch mit exklusivem First Person-Modus

Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers bekommt einen First-Person-Modus.

Mit der Nintendo Switch-Version zu Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers kehrt das beliebte Prügel-Franchise endlich auch wieder auf eine Nintendo-Konsole zurück. Doch so klassisch die Neuauflage aussieht, scheint sie gar nicht zu sein. So verrät uns die Nintendo Switch-Verpackung, dass Ultra Street Fighter 2 einen First Person-Modus bieten wird.

Auf der Rückseite der Verpackung ist ein Screenshot zu sehen, der die Ego-Perspektive zeigt, aus der wir uns dann mit gleich mehreren Gegnern messen müssen. Offenbar ist der Modus also nicht einfach nur ein Perspektivwechsel des bekannten Gameplays sondern ein gänzlich neuer Ansatz.

Das Backcover von Ultra Street Fighter 2

Wie Nintendo Everything berichtet, soll der Modus extra für die Joy-Con entworfen worden sein. Womöglich steckt hinter der Idee also nur ein Mini-Spiel, das die Funktionen der neuen Nintendo-Konsole unterstreichen soll.

Ein genauer Releasetermin für Ultra Street Fighter 2 steht noch nicht fest.