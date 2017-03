Umfrage - Welches Spiel hat die beste Open World?

Viele große Spielwelten, eine große Umfrage

In dieser Woche widmen wir uns dem großen Thema "Open World". Mit zahlreichen Artikel und Specials wollen wir der spielerischen Freiheit großer Welten auf den Grund gehen und gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, euch wissen zu lassen, welche Spiele in unseren Augen die beste Open Worlds besitzen. Alle geplanten Artikel der Open World-Themenwoche findet ihr ganz bequem in unserem Sammelartikel:

Alle Artikel & Infos zur Open World-Themenwoche in der Übersicht

Aber die Themenwoche wäre nicht komplett, wenn wir nicht auch euch zu Wort kommen lassen. Es ist nahezu unmöglich JEDES Open World-Spiel in einer gigantischen Umfrage zur Wahl zu stellen, daher mussten wir uns auf die vielleicht populärsten Vertreter beschränken. Alle Open World-Spiele, die in der folgenden Umfrage nicht aufgelistet sind, aber eurer Meinung nach unbedingt erwähnt werden sollten, könnt ihr in die Kommentare schreiben.

Und wir bitten vielmals um Verzeihung, wenn uns dann doch ein offensichtlicher Favorit für die beste Open World entfallen ist... es gibt einfach so viele Spiele.

Viel Spaß mit der großen Umfrage zur besten Open World

Welches Spiel haben wir vergessen? Was ist euer Geheimtipp?