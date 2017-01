Uncanny Valley - Horror-Adventure kommt im Februar für PS4, One und Vita

Uncalley setzt auf einen düsteren Look und Pixeloptik.

Am 24. Januar erscheint Resident Evil 7: Biohazard, bis zum nächsten Horror-Spiel ist es danach nicht allzu lange hin. Entwickler Cowardly Creations hat bekannt gegeben, dass das Horror-Adventure Uncanny Valley am 8. Februar in Europa erscheinen wird. Zunächst auf PS4 und PlayStation Vita, auf welchen zudem Cross-Buy unterstützt wird, am 10. Februar kommt das Spiel dann auch für die Xbox One.

In Uncanny Valley übernehmt ihr die Rolle von Sicherheitsmann Tom, der in einer abgelegenen Fabrik arbeitet. Da ihm in der Nachtschicht langweilig ist, erforscht er die Anlage und findet heraus, dass er das lieber nicht hätte tun sollen. Die Geschichte soll ein wichtiger Faktor im Spiel sein, deshalb möchten die Entwickler bislang nicht mehr dazu verraten.

Wohl aber, dass das Horror-Adventure ein neuartiges Konsequenzen-System bieten wird. Wenn Tom an einer bestimmten Stelle scheitert, geht das Spiel weiter, das Versagen kann aber heftige Auswirkungen auf Story und Gameplay haben. Wenn ihr es zum Beispiel versäumt, Angreifern auszuweichen, bewegt ihr euch künftig langsamer durch das Spiel, was mögliche schnelle Fluchtversuche noch schwieriger macht. Dementsprechend müsst ihr danach vorsichtiger und bedächtiger vorgehen.

Weitere Features von Uncanny Valley sind die riesige, erkundbare Fabrik mit mehreren Etagen und Gebäuden, Schockmomente sowie eine tiefgreifende Story, so sind zumindest die bisherigen Angaben der Entwickler. Was Uncanny Valley aus diesem prinzipiell recht interessanten Prinzip macht, erfahren wir dann Anfang Februar.

