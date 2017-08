Uncharted 4 - Multiplayer-DLC angekündigt, erscheint zeitgleich mit The Lost Legacy

Uncharted: The Lost Legacy stellt eine Standalone-Erweiterung zum PS4-Hit Uncharted 4: A Thief's End dar und erscheint nächste Woche. Gleichzeitig wird aber auch das Original-Spiel mit einem Multiplayer-DLC erweitert, der am 22. August das Licht der Welt erblickt. Naughty Dog spendiert einen neuen, im Multiplayer spielbaren Charakter sowie neue Skins und obendrein die Survival Arena.

Als neu spielbarer Charakter kommt Asav hinzu, der Haupt-Antagonist aus der Standalone-Erweiterung The Lost Legacy. Den Fiesling können wir dann in den Survival- und Multiplayer-Modi von Uncharted 4 spielen. Außerdem erwarten uns zwei neue Skins für Nadine und Chloe, die sich an deren Outfits aus dem Standalone-DLC The Lost Legacy orientieren.

Mehr: Uncharted: The Lost Legacy - Beziehung zwischen den Charakteren soll Gameplay beeinflussen

Eine neue Herangehensweise an den altbekannten Survival-Modus ist die Survival Arena, die ebenfalls mit dem Update am 22. August erhältlich sein wird. Dazu gehören "über 100 neue Wellen" an Gegnern, die obendrein auch noch mit völlig neuen Gegnertypen und Belagerungs-Zonen sowie Belohnungen locken.

Vorschau: Uncharted: The Lost Legacy - Darf’s ein bisschen mehr sein?

Uncharted: The Lost Legacy enthält denselben Multiplayer-Modus wie Uncharted 4: A Thief's End. Egal, welches Spiel ihr zockt, die Spieler werden alle zusammen in einen Topf geworfen und können gegen- beziehungsweise miteinander spielen. Seht euch den Trailer an:

Werdet ihr den DLC ausprobieren?

Uncharted 4: A Thief's End - Multiplayer-Screenshots ansehen