Die Treasury-Map für den Multiplayer von Uncharted 4 ist ab sofort verfügbar.

Naughty Dogs Schatzjäger-Abenteuer Uncharted 4: A Thief's End erhält einen neuen Patch, den wir uns ab sofort auf unsere PS4 laden dürfen. Das 5 GB große Update 1.22.068 bringt neben einigen Bugfixes die neue Multiplayer-Map "Treasury" ins Spiel.

Mehr: Uncharted: The Lost Legacy - DLC kommt mit dem größten Uncharted-Level aller Zeiten

Treasury schickt uns zurück in die Piratenstadt Libertalia, in die es Drake während seines Abenteuers in der Hauptgeschichte von Uncharted 4 verschlägt. Das untere Video stellt uns die mittelgroße Map genauer vor.

Das Update hat außerdem die Ranked Season 5 im Gepäck, die gestern, am 3. April 2017 gestartet ist. Die vollständigen Patchnotes findet ihr hier.

Multiplayer

New Map - Treasury

General

Ranked Season 5 Starts April 3rd

Players are now required to play 3 hours before posting stats to the leaderboards

Top 500 players on Leaderboards have been temporarily removed to clear out low-playtime players. If you were in this group, playing one match will re-post your stats for that game mode

Bug Fixes

Fixed an issue with shell ejection for the Type 95

Fixed an issue with the INSAS gun strap

Fixed issues with silencers showing up on pistols during some taunts

Fixed missing audio filter on Sci-Fi Helmet

Balance

Updated 180-degree roll jump speed to match that of the 180-degree turn jump

Spielt ihr den Multiplayer von Uncharted 4?