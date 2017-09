Uncharted: The Lost Legacy - 4K-Video fasst die Geschichte der Erweiterung zusammen

Auch wenn Uncharted: The Lost Legacy bereits für PS4 erschienen ist, so dürften dennoch nicht alle von euch in den Genuss des Action-Adventures gekommen sein. Wer die Story aber nicht bloß nachlesen will und sich das DLC nicht kaufen kann oder möchte, kann dabei nun aber auf eine sehr gute Alternative zurückgreifen.

Der Youtuber Andy Gilleand hat nämlich zu diesem Zweck die Geschichte des DLCs in einem fast vierstündigen Video zusammengefasst. Dabei bekommt ihr aber nicht nur Cutscenes zu Gesicht, sondern auch wichtige Gameplay-Abschnitte und darin enthaltene Dialoge.

Derartige cineastische Zusammenfassungen hat der Youtuber übrigens schon häufiger in Angriff genommen, sodass ihr beispielsweise auch die Vorgänger der Uncharted-Reihe als "Film" genießen könnt. Ebenfalls vertreten sind Zusammenfassungen von Assassin's Creed Syndicate oder auch Batman: Arkham Knight.

Uncharted: The Lost Legacy ist am 23. August erschienen und könnte einen neuen Abschnitt der Uncharted-Reihe markieren. Schließlich wurde bereits von offizieller Seite verkündet, dass weitere Ableger der Reihe durchaus im Bereich des Möglichen lägen.