Mit Uncharted: The Lost Legacy erhält Uncharted 4: A Thief's End eine Standalone-Erweiterung, die in unserem Test bewiesen hat, dass sie mehr als nur ein simples Addon ist. The Lost Legacy hat im Vergleich zur finalen Schatzsuche von Nathan Drake zwar weniger Kapitel und daher eine kürzere Spielzeit, verwickelt uns aber in ein gleichermaßen spannendes wie actionreiches Abenteuer, das seine rund 40 Euro allemal wert ist.

In unserer Übersicht verraten wir euch nicht nur, wie viel Spielstunden ihr für Uncharted: The Lost Legacy einplanen müsst, sondern auch wie viele Kapitel (engl. Chapter) euch bei eurer Reise mit Chloe Frazer und Nadine Ross erwarten.

Uncharted: The Lost Legacy - Screenshots ansehen

Uncharted: The Lost Legacy - Wie lang ist die Spielzeit?

Die Solo-Spielzeit von Uncharted: The Lost Legacy beträgt auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad etwa neun Stunden. Hangeln wir uns auf "einfach" oder "sehr einfach" durchs Abenteuer, fällt die Spielzeit vermutlich ein wenig kürzer aus, auf den höheren Schwierigkeitsgraden dementsprechend ein wenig länger.

Zusätzlich dazu gibt es wie im Hauptspiel überall in der Spielwelt verteilte Schätze und freischaltbare Trophäen, deren Jagd die Spielzeit von The Lost Legacy zusätzlich hochdrücken.

Außerdem bietet The Lost Legacy den bereits aus Uncharted 4 bekannten Multiplayer-Modus, in den wir natürlich so viele Spielstunden versenken können, bis uns die Puste ausgeht. Mit dem Survival-Arena-Modus können wir uns sogar in einem neuen Spielmodus versuchen, in dem wir Gegnerwellen über den Haufen schießen und prügeln.

Uncharted: The Lost Legacy - Kapitel-Übersicht

Während uns Uncharted 4 durch insgesamt 22 Kapitel jagt, hält es Uncharted: The Lost Legacy ein wenig kompakter und schickt uns nacheinander durch insgesamt neun Kapitel, zusätzlich dazu dürfen wir uns natürlich auch auf ein Prolog und ein Finale freuen. Nach dem Beenden der Story lassen sich die Kapitel einzeln im Hauptmenü auswählen, sodass ihr euch zum Beispiel übersehen Schätze nachträglich schnappen könnt. In der Liste unten findet ihr alle The Lost Legacy-Kapitel und ihre Namen. Aber Achtung, Spoiler!

Prolog

Kapitel 1- Der Aufstand

Kapitel 2 - Infiltration

Kapitel 3 - Heimkehr

Kapitel 4 - Die Westghats

Kapitel 5 - Die große Schlacht

Kapitel 6 - Der Torwächter

Kapitel 7 - Das verlorene Vermächtnis

Kapitel 8 - Partner

Kapitel 9 - Edstation

Finale

Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23. August 2017 für die PS4 und kann sowohl digital im PS Store als auch als Retail-Version vorbestellt werden. Alles über das Abenteuer mit Chloe und Nadine erfahrt ihr in unserem GamePro-Test. Mit dem unteren Trailer zu Uncharted: The Lost Legacy könnt ihr euch auf den Release des Standalone-DLCs einstimmen.