Uncharted: The Lost Legacy - Standalone-DLC erreicht Gold-Status

Wie Naughty Dog via Twitter meldet, hat Uncharted: The Lost Legacy den Gold-Status erreicht und ist damit von Seiten der Entwickler fertiggestellt. Dem geplanten Release am 23. August 2017 steht demnach nichts mehr im Weg - zumindest falls es zu keinen Problemen im Presswerk oder anderen, vergleichsweise seltenen Zwischenfällen kommt.

Seinen Anfang nahm The Lost Legacy als Singleplayer-DLC zu Uncharted 4: A Thief's End. Inzwischen versteht Naughty Dog das Spiel aber als nächsten vollwertigen Ableger der Reihe. Entsprechend umfangreich soll die Spielzeit ausfallen. Arne Meyer, Director of Communications bei Naughty Dog, deutete an, dass das Spiel mehr als zehn Stunden dauern könnte.

Nachdem A Thief's End den Abenteurer Nathan Drake in den Ruhestand verabschiedete, rückt Uncharted: The Lost Legacy nun Nadine Ross und Chloe Frazer in den Mittelpunkt. Fans kennen die beiden Figuren bereits aus Uncharted 4 beziehungsweise Teil 2 und Teil 3.

The Lost Legacy erscheint am 23. August 2017 als Download- und Retail-Fassung für PS4. Uncharted 4: A Thief's End braucht ihr nicht, um die Erweiterung spielen zu können. Wer allerdings den Season Pass des vierten Teils besitzt, bekommt The Lost Legacy ohne weitere Kosten.