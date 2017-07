Acht Jugendliche, ein abgelegenes Landhaus in den Bergen und eine Geschichte in der wenig ist, wie es zuerst scheint - aus dieser Grundkonstellation spinnt Until Dawn einen Handlungsverlauf, der mit Horror-Klischees spielt, die Hauptfiguren aber trotzdem tödlichen Gefahren aussetzt.

Dieser ohnehin schon interessanten Ausgangslage verpasst das PS4-Spiel einen weiteren Kniff. Denn von den Entscheidungen des Spielers hängt ab, welche Figur den Abspann erreicht und welche ein vorzeitiges Ende findet - alle können überleben, aber auch sterben.

Passend zum PS Plus-Lineup für den Juli 2017, dem Until Dawn angehört, haben wir euch erst kürzlich den "So überleben alle Acht die Nacht"-Guide vorgestellt. Doch seien wir ehrlich, auch die Alternative hat ihren Reiz. Zumal Until Dawn-Spieler dafür die "Das ist DAS Ende"-Trophäe erhalten. Darum zeigen wir euch in diesem Guide, wie ihr den Cast des Horrorspiels schrittweise zusammenstreicht, bis niemand mehr übrig ist.

Until Dawn - Allgemeine Tipps für die "Das ist DAS Ende"-Trophäe

Das Gameplay von Until Dawn basiert auf zwei Grundpfeilern: Entscheidungsmomenten und Quick-Time-Events. Wollt ihr also alle Figuren töten, müsst ihr grundsätzlich nur die denkbar schlechtesten Entscheidungen treffen und während der Quick-Time-Events keinen Finger rühren. Ganz so einfach macht euch Until Dawn die Sache dann aber doch nicht.

Die Figuren schweben nämlich nicht in jeder potenziell gefährlichen Situation tatsächlich in Lebensgefahr - gerade am Anfang. So schaffen es Mike und Sam beispielsweise ganz unabhängig von euren Taten immer ins Finale.

Solltet ihr Until Dawn bereits durchgespielt haben, müsst ihr für die "Das ist DAS Ende"-Trophäe übrigens keinen komplett neuen Durchlauf starten. Es reicht, wenn ihr ab Kapitel 6 einsteigt.

Im Folgenden stellen wir euch mindestens eine Todesart für jede Figur vor, dieser Guide erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Until Dawn - Die einzelnen Figuren im Detail

In Kapitel 3 haben sich Mike und Jessica in eine Hütte zurückgezogen. Anstatt romantischer Zweisamkeit erwartet die beiden dort allerdings ein Wendigo, der Jessica verschleppt. In Kapitel 4 eilt Mike seiner Freundin hinterher, um sich zu retten. Nun erwarten euch mehrere Quick-Time-Events, die ihr ignoriert. So stellt sich Mike möglichst ungeschickt an und vertrödelt Zeit, die der Wendigo nutzt, um Jessica zu töten. Meistert ihr hingegen diese Quick-Time-Events, kehrt Jessica in Kapitel 9 zurück. Doch selbst dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, ihren Tod herbeizuführen.

Für Matt geht es ab Kapitel 6 um Leben und Tod. Zusammen mit Emily steht er an einer Felskuppe, während Hirsche immer näher auf die beiden zukommen. Lauft auf sie zu, die Tiere weichen zurück. Nach ein paar Metern schlagt ihr mit einer Axt auf einen der Hirsche ein. Die Übrigen drängen Matt daraufhin in den Abgrund.

In Kapitel 8 flieht Emily vor einem Wendigo, was Until Dawn mit mehreren Quick-Time-Events inszeniert. Reagiert einfach nicht und besiegelt so ihr Schicksal. Alternativ könnt ihr darauf sorgen, dass Emily dem Wendigo zwar entkommt, aber von ihm gebissen wird. Dann habt ihr wenig später die Option, Emily in der Rolle von Mike zu erschießen, weil dieser fürchtet, Emily könne sich durch den Biss in ein Monster verwandeln.

Chris und der Fremde wollen Josh in Kapitel 8 aus der Hütte retten. Dabei kommt es zur Konfrontation mit einem Wendigo, die der Fremde nicht überlebt. Anschließend stürzt sich das Monster auf Chris. Reagiert ihr in der darauffolgenden QTE-Sequenz nicht, stirbt er. Doch selbst wenn ihr diese Passage meistert, gibt es eine Möglichkeit, Chris dem Wendigo zu überlassen. Dazu müsst ihr euch in Kapitel 6 dazu entschieden haben, die Waffe auf Ashley anstatt Chris zu feuern. Daraufhin wird sie sich gegen ihn wenden, sobald er die Hütte erreicht. Und anstatt das Fenster für ihn zu öffnen, sieht sie zu, wie der Wendigo ihn tötet.

In Kapitel 9 macht sich Ashley auf den Weg in die Minen. An einer Gabelung stellt euch Until Dawn vor die Wahl: Folgt ihr den scheinbaren Hilferufen, die aus einem Schacht hallen, oder folgt ihr dem Weg zu den anderen. Geht der Stimme nach. So kommt ihr schließlich zu einer Luke, die ihr öffnet. Ein Wendigo fällt Ashley anschließend an.

Das Schicksal von Josh entscheidet sich erst in Kapitel 10. Sam und Mike finden ihn in den Minen und wollen zusammen mit ihm zurück an die Oberfläche. Auf dem Weg sieht sich Josh mit einem Wendigo konfrontiert. Wie das Monster auf ihn reagiert, hängt davon ab, ob Sam zuvor das Tagebuch von Hannah gefunden hat. Wenn ja, wird Josh vom Wendigo verschleppt und letztlich selbst zu einem. Wenn nicht, wird er getötet.

Wie bereits erwähnt, halten Mike und Sam bis zum Finale durch. In der Eingangshalle des Landhauses kommt es zur abschließenden Konfrontation mit gleich mehreren Wendigos. Die greifen sich gegenseitig an, wodurch sie die Gasleitung beschädigen. Mike sieht darin eine Chance, um die Monster endgültig auszuschalten. Er will eine Glühbirne zerbrechen und anschließend eine Explosion über den Lichtschalter auslösen. Als er die Glühbirne kaputt macht, wird ein Wendigo auf ihn aufmerksam. Nun entscheidet ihr als Sam, ob ihr Mike zu Hilfe kommen wollt oder zum Lichtschalter rennt. Aber ihr reagiert nicht. Der Wendigo setzt Mike kurz außer Gefecht. Anschließend bedroht das Wesen Sam. Until Dawn fordert euch auf, den Controller still zu halten. Ihr tut natürlich das Gegenteil. Sam stirbt und Mike opfert sich, indem er die Explosion mit seinem Feuerzeug auslöst.

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die "Das ist DAS Ende"-Trophäe.