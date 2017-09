US-Verkaufszahlen - Nintendo Switch schlägt PS4 & Xbox One, GTA 5 mit neuem Rekord

Die neuesten Verkaufszahlen der NPD Group sind da und geben wie schon letzten Monat einen Einblick in die (physischen) Hardware- und Software-Verkäufe der USA im August. Wie einmal mehr deutlich wird, erfreut sich die Nintendo Switch nach wie vor großer Beliebtheit. Nintendos Konsole konnte sich erneut gegen die Konsolen Konkurrenz aus dem Hause Sony und Microsoft durchsetzen und schlug die beiden Kontrahenten in Bezug auf die Verkaufszahlen.

Auch wenn das meistverkaufte Spiel des Monats eigentlich Madden NFL 18 ist, so gebührt der größte Ruhm wohl doch dem zweiten Platz, GTA 5. Denn in den 49 Monate, seitdem das Spiel auf dem Markt ist, schaffte es das Spiel, davon ganze 41 Monate in den Top 10-Charts vertreten zu sein. Das hat bisher kein anderes Videospiel jemals geschafft.

Beachtlich sind ebenfalls die Verkaufszahlen zu Naughty Dogs Standalone-DLC Uncharted: The Lost Legacy. Denn bei den Verkaufszahlen muss beachtet werden, dass das Add-On nur acht Tage vor Monatsende das Licht der Welt erblickte. Trotz dieser kurzen Zeitspanne verkaufte sich das ziemlich gut bewertete Action-Adventure so erfolgreich, dass es sich den dritten Platz sichern konnte. (via DualShockers)