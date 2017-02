Valve - Half-Life- & Portal-Entwickler hat momentan kein Interesse an Konsolen

Valve liebt PC mehr als Konsolen.

Dass Steam-Macher Valve ein Unternehmen ist, dass eine besondere Liebe für den PC hegt, ist nicht erst seit gestern bekannt. Allerdings hatten Konsolen-Besitzer bisher das Glück, Spiele wie Portal, Left4Dead und Half-Life 2 auch auf ihrer bevorzugten Plattform spielen zu können. Daher dürfte es für Fans von Xbox One, PS4 und Co. umso enttäuschender sein zu hören, dass der Publisher aktuell kein Interesse an Konsolen hat.

In einem Roundtable-Gespräch (via Eurogamer) erklärte Valve-Gründer Gabe Newell, dass sie "wirklich sehr frustriert mit eingemauerten Gärten" seien.

"Du versuchst mit jemanden über Free-to-Play-Spiele zu reden, der Produktplanung auf einer Konsole macht, und er sagt 'oh, wir sind nicht sicher, ob Free-to-Play eine gute Idee ist' und du denkst dir 'der Zug ist abgefahren'."

Einige der größten Spiele Valves sind Free-to-Play-Titel, wie zum Beispiel Team Fortress 2 oder das MOBA Dota 2, das fast zu jeder Tageszeit die Spitze der Steam- & Spielstatistiken mit mehreren hunderttausend Spielern anführt.

Mehr: Die Zukunft von Valve - Unsere Analyse von Newells Aussagen

Hinzu kommt für Valve die Frustration, Updates nicht so schnell ausrollen zu können, wie sie es gerne hätten. Das führte für Gabe Newell offenbar vor allem auf iOS zu besonderem Ärger:

"Es gab Fälle, in denen wir unsere Produkte fünf bis sechs Mal am Tag geupdated haben. Als wir die Original-Steam App veröffentlichten, haben wir jede Menge Feedback bekommen und am nächsten Tag waren wir bereit, ein Update auszurollen. Wir konnten es sechs Monate lang nicht veröffentlichen! Und wir konnten nicht herausfinden, warum sie es nicht releasen wollten! Sie haben es uns nicht verraten. Das ist das Leben, das du in diesen Umgebungen hast. Und als sie es endlich veröffentlichten, haben sie uns nicht verraten, warum sie es letztendlich getan haben."

Gabe Newell erklärt außerdem, dass sie offenbar "zu dumm seien, um zu wissen, wie man ein erfolgreicher iOS-Entwickler" sei.

Auf Nachfrage von Eurogamer, ob die Selbstveröffentlichung in der aktuellen Konsolenumgebung besser geworden wäre, antwortet der Valve-Gründer:

"Wir lieben den PC im Moment. Sehr."

Für Konsolen-Spieles sind das harte Worte, denn offenbar sieht es nicht so aus als würde der erfolgreiche Publisher viel Liebe für Xbox One und PS4 empfinden. Die Tatsache, dass aktuell keiner der Titel, auf den Valve-Fans seit Jahren warten (Half-Life 3, Portal 3 und Left4Dead 3) offiziell angekündigt ist, dürfte das nur minimal besser machen.

Was haltet ihr von Valves Einstellung zu den aktuellen Konsolen?

