Vampyr, das neue düstere Projekt der Life is Strange-Macher Dontod Entertainment, hat nach seiner Verschiebung nun endlich ein festes Release-Datum erhalten.

Still und heimlich verraten die Macher den Termin des Spiels am Ende der vierten Episode ihrer Webserie: Vampyr erscheint am 5. Juni 2018 für PS4, Xbox One und PC.

In Vampyr streifen wir als Blutsauger Jonathan E. Reid durchs London des frühen 20. Jahrhunderts. Unser großes Problem: Wir sind eigentlich Arzt und stecken als frisch gebackener Vampir in einem echten Dilemma. Saugen wir Menschen für unser eigenes Wohlbefinden aus oder lassen wir sie am Leben und behalten dafür ein gutes Gewissen? Die Entscheidung liegt bei uns.

