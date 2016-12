Verdun - Das taktischere Battlefield 1 kommt Anfang 2017 für Xbox One

Was ist ... Verdun? - Battlefield 1-Alternative für Realismus-Fans

Ursprünglich sollte Verdun zeitgleich für die PS4 und Xbox One erscheinen. Doch kurz vor dem angedachten Release-Termin mussten die Entwickler die Xbox One-Version auf unbestimmte Zeit verschieben. Nun gibt es neue Details dazu, ab wann sich auch Besitzer einer Microsoft-Konsole taktische Gefechte auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs liefern können.

Wie die Macher über den offiziellen Twitter-Account vermelden, soll die Xbox One-Version von Verdun Anfang 2017 auf den Markt kommen, da man noch "ein paar Anpassungen" vornehmen müsse.

The Xbox One version needs a few adjustments before we can release it. Verdun X1 is therefore expected to release early 2017, our apologies!