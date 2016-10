Warframe: The War Within - Neue Erweiterung für den Free to Play-Shooter angekündigt

Warframe

Der Free to Play-Shooter Warframe bekommt mit "The War Within" demnächst ein umfangreiches Update spendiert, das unter anderem die Quest "The Second Dream" aus der letzten Erweiterung fortführen wird. Darüber hinaus wird es auch neue Waffen, Gegner und einige Überraschungen bereithalten, die Entwickler Digital Extremes kurz vor dem Launch enthüllen will.

Um die Quest The War Within zu spielen, müssen Warframe-Spieler zuvor The Second Dream absolviert und den Planeten Sedna freigeschaltet haben. Als Einstimmung gibt es einen ersten Teaser-Trailer, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Der kostenlose Download von The War Within soll für PS4- und Xbox One-Spieler in den kommenden Wochen verfügbar sein. PC-Spieler dürfen sich Mitte November in die nächste Warframe-Erweiterung stürzen.

Warframe - Trailer: So bereitet man sich auf »The War Within« vor