Was zockt ihr am Wochenende? - Das sind unsere Empfehlungen, was sind eure?

Wieder haben wir eine Arbeitswoche überlebt! Zur Feier dieses kleinen Triumphs entspannt sich die GamePro-Redaktion wie jedes Wochenende auf der Couch mit ein paar Softdrinks und Videospielen. Diesmal haben es uns vor allem aktuelle Spiele-Highlights angetan. Zur Zeit ist die Auswahl an spannenden neuen Titeln aber auch zu verlockend!

Linda setzt sich hinter das virtuelle Steuer und dreht in Need For Speed Payback ihr virtuellen Runden. Genauso wie Heiko, den es zwischenzeitlich allerdings auch mit Assassin's Creed: Origins ins alte Ägypten verschlägt. Währenddessen steht das Wochenende von Rae im Zeichen von Fortsetzungen: Sie nimmt vorlieb mit Wolfenstein 2 und Destiny 2.

Test: Assassin's Creed: Origins - Ägypten-Trip mit Kopf im SandW

Hannes hat während des Livestreams, bei dem er die Kampagne von Call of Duty: WW2 angespielt hat, Blut geleckt und plant, in den kommenden Tagen dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Zu ihm gesellen sich Tobi und Max, die sich ebenfalls virtuell in die Zeit des zweiten Weltkriegs zurückbegeben.

Test: Call of Duty: WW2 - Geglückte Weltkriegs-Rückkehr

Unsere Social Media-Managerin Lea wird romantisch und versucht sich an Love on the Peacock Express, dem Pendant zu Dream Daddy, in dem attraktive Mütter darauf warten, von euch auf ein Date eingeladen zu werden. Dennis "spielt" sich währenddessen durch die Facebookseite von GamePro - er hat nämlich Wochenenddienst.

Wie schon in den vergangenen Tagen taucht aber ein großer Teil der Reaktion erneut in die abwechslungsreichen Welten von Super Mario Odyssey ab. Mirco, Tobi, Hannes und ich wollen es nochmal wissen. Wir begeben uns mit dem Ex-Klempner auf die nie enden wollende Suche nach weiteren Power-Monden. Wünscht uns Glück!

Und wie immer seid ihr jetzt an der Reihe: Was spielt ihr dieses Wochenende?