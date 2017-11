Was zockt ihr am Wochenende? - Das sind unsere Empfehlungen, was sind eure?

Manche Arbeitswochen ziehen sich wie Kaugummi und wollen einfach nicht enden. Andere vergehen dagegen wie im Flug und bevor wir uns versehen, ist's schon wieder Samstag. Ganz gleich, zu welcher Sorte eure Woche gezählt hat, fest steht: Jetzt ist Wochenende! Wir nutzen die Gelegenheit, um unsere Konsolen anzuwerfen und uns mit ein paar Spielen zu entspannen.

Test: Call of Duty: WW2 - Geglückte Weltkriegs-Rückkehr

Mirco verschlägt es mit Call of Duty: WW2 zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und auch Hannes juckt es in den Fingern, dieses Wochenende in Wolfenstein 2: The New Colossus gegen das "Regime" anzukämpfen.

Test: Wolfenstein 2: The New Colossus - Gegen den faschistoiden Wahnsinn

Währenddessen taucht unser freier Autor David wortwörtlich ab - und zwar in die farbenfrohe Tiefsee-Simulation Abzu. Wenn ihm die Luft ausgeht, wechselt er einfach zu Helldrivers.

Heiko nutzt die Gunst des schlechten Wetters, um nach allen Regeln der Kunst seine Xbox One X einzuweihen. Dabei hat er vor allem Forza Motorsport 7, Mittelerde: Schatten des Krieges und Halo 5 im Auge. Bei letzerem Titel könnte er Unterstützung von Max erhalten, der sich am Wochenende ebenfalls in die Welt des Sci-Fi-Shooters stürzt.

Test: Super Mario Odyssey - Hut ab!

Obwohl Linda Wochenenddienst hat, ist sie sich sicher, dass sie Zeit für die Sims 4 findet. Ansonsten versinkt die digitale GamePro-WG im Sims-Universum womöglich in größerem Chaos als das reale Gegenstück. Außerdem will Linda endlich in Super Mario Odyssey weiterkommen. Genau das nehme ich mir ebenfalls für mein Wochenende vor und sammle Power-Monde bis zum Umfallen. Ich habe mir die glorreiche Aufgabe auferlegt, einen Guide mit den Fundorten aller 999 Monde zu erstellen. Worauf habe ich mich da nur eingelassen ...

Und wie immer seid ihr jetzt an der Reihe: Was spielt ihr dieses Wochenende?