Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Tobi zockt Zelda am Wochenende. Was kommt bei euch in die Konsolen?

Eigentlich dachte ich, dass mich nach Horizon: Zero Dawn so schnell kein Spiel wieder so intensiv würde packen können. Tja, denkste. Nintendo hat mich komplett mit der Zelda-Keule erwischt, seit Tagen glüht bei mir die Switch mit Breath of the Wild - sowohl morgens und abends im Zug auf dem Weg zur Arbeit als auch teilweise bis spät in die Nacht. Ich kann allen Lobeshymnen bislang nur beipflichten - Breath of the Wild ist ein echtes Meisterwerk. Wer wissen möchte, warum das so ist, sollte Mircos Test zum Spiel lesen.

Kein Wunder also, dass ich auch das komplette Wochenende für Links Abenteuer verplant habe. Und ich freue mich schon jetzt darauf, neue Ecken der Spielwelt zu entdecken, Schreine zu finden und die Story weiter voranzutreiben.

Und damit bin ich nicht alleine. Im Gegenteil, der Großteil der Redaktion ist aktuell im Zelda-Fieber. Mirco, Heiko, Tim, Linda und Hannes haben sich vorgenommen, am Samstag und Sonntag mit Link durch Hyrule zu streifen. Heiko spielt zudem nebenbei noch Horizon: Zero Dawn und Fast RMX, Tim ist ebenfalls nebenbei mit Aloy auf Maschinenjagd und Mirco nutzt seine Zelda-Pausen für einige Runden mit Blaster Master Zero und Shovel Knight.

Mehr zum Thema: Alles, was ihr über Zelda: Breath of the Wild wissen müsst

Nur Rae und Dom können sich bislang dem Zelda-Sog entziehen, sind dafür aber in Horizon: Zero Dawn gefangen. Rae hat die Story bereits abgeschlossen, will aber unbedingt noch den 100%-Status erreichen, Dom feilt nebenher an seinen Kampfkünsten in For Honor.

Ihr seht, die beiden Wochenend-Spielefavoriten der Redaktion sind eindeutig. Aber jetzt seid ihr dran: Was landet bei euch am Samstag und Sonntag in den Konsolen - auch Horizon: Zero Dawn und/oder Zelda?

Oder etwas anderes? Schreibt es uns in die Kommentare!