Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Was zockt ihr am Wochenende?

Ich kann sie nicht mehr sehen, die modernen Open World-Spiele, die mich von einem Icon auf der Karte zum nächsten schleifen, während sich im Hintergrund schon fünf neue Sammelaufträge in mein Quest-Log schleichen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild macht zum Glück vieles anders - vor allem gibt es mir das Gefühl, endlich wieder eine Welt und ihre Geheimnisse zu entdecken, anstatt sie bloß wie nach einer Checkliste abzuhaken. Daher verbringe ich auch dieses Wochenende in Hyrule.

Zelda: Breath of the Wild im Test - Die Wildnis ruft. Und sie begeistert!

Tobi, Linda, Mirco und Hannes geht es ähnlich - die vier stolpern wie ich immer wieder über neue Möglichkeiten, mit der Welt, ihren Items und der Physik herumzuexperimentieren. Wobei Mirco und Hannes zusätzlich noch Blaster Master Zero und Nier: Automata spielen. Dom hingegen begibt sich auf The Curious Expedition, wenn er nicht gerade über die Schlachtfelder von Battlefield 1 stapft. Und Rae erkundet weiter Mass Effect: Andromeda, damit sie euch ihre Eindrücke ab Montag in unserem Test schildern kann.

Jetzt seid ihr dran!