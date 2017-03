Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Tobi zockt an diesem Wochenende Destiny und Zelda: Breath of the Wild. Und ihr?

Wer in dieser Woche aufmerksam unsere Berichterstattung verfolgt hat, dem dürfte nicht entgangen sein, dass Activision den Shooter Destiny 2 angekündigt hat. Und auch wenn der Flotte-Sprüche-Ankündigungs-Teaser nicht hundertprozentig meiner ist, kitzelt es mich schon wieder in den Fingerkuppen. Kurz gesagt: Ich habe richtig Bock auf Destiny 2.

Und das ist für mich Grund genug, an diesem Wochenende nochmal in den Vorgänger Destiny reinzuspielen. Denn den habe ich damals nach meinem Test und dem Absolvieren des Hauptspiel-Contents ein bisschen vernachlässigt und fast alle großen Erweiterungen links liegen lassen. Ich bin gespannt, was Haus der Wölfe, König der Besessenen und Co. dem Spiel gebracht haben und freue mich schon auf das fluffige Gunplay. Denn wenn Bungie eins kann, dann das!

Destiny 2 - Weltweiter Reveal-Trailer »Ralley the Troops«

Achja und nebenbei wird natürlich weiter fleißig The Legend of Zelda: Breath of the Wild gespielt. Ich habe mittlerweile die komplette Map aufgedeckt, alle Titanen besänftigt und über 80 Schreine gelöst und trotzdem noch nicht alles gesehen. Und das dauert auch noch ein Weilchen, denn ich habe mir fest vorgenommen, Ganon erst einen Besuch abzustatten, wenn die 100-Schreine-Marke geknackt ist. Breath of the Wild hat übrigens gerade den Patch 1.1.1 bekommen, was der genau bewirkt, lest ihr hier.

Mehr Zelda: Der größte und beste Dungeon in Breath of the Wild ist die Spielwelt selbst

Außerdem kämpfen sich auch Mirco und Tim an diesem Wochenende mit Link durch Hyrule, ansonsten scheint es aber, als würde das JRPG Persona 5 Breath of the Wild langsam aber sicher die Rolle des meistgespielten Redaktions-Wochened-Spiels abluchsen.

Denn sowohl Heiko als auch Hannes und Linda widmen sich am Samstag und Sonntag dem exzellenten Mix aus Alltagssimulation und Dungeon-Crawler, das vor allem mit einem hervorragenden Kampfsystem und einer vielschichtigen Geschichte punkten kann. Wer wissen will, was Persona 5 so exzellent und laut unseres freien Autoren Patrick zum neuen König der JRPGs macht, der sollte seinen Test zu Persona 5 lesen.

Unboxing Persona 5 - Zeigefinger gehoben und »Take Your Heart Premium Edition« ausgepackt

Mirco hat neben Zelda noch Zeit, sich in Snake Pass als Schlange Noodle durch knifflige Levels zu schlängeln und meistert mittlerweile die anfangs recht eigenwillig wirkende Steuerung fast im Schlaf. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wie eine Schlange zu denken und vor allem das eigene virtuelle Körpergewicht an Stangen, Ästen und anderen Gegenständen auszubalancieren. Snake Pass gibt es für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Und während Rae auf Heimatbesuch bei ihrer Familie an diesem Wochenende mal gar nichts spielt, widmet sich Dom Thimbleweed Park und Battle Brothers. Ron Gilberts neuester Streich Thimbleweed Park erinnert an den alten Klassiker Monkey Island und dürfte neben The Inner World aktuell erste Wahl für Point&Click-Fans sein.

Mehr: Thimbleweed Park im Test für Xbox One

Battle Brothers ist ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel auf dem PC und gehört aktuell zu den bestbewertetsten Neuheiten auf Steam. Wer mehr darüber erfahren will, findet hier eine Vorschau der Kollegen von der GameStar.

Und jetzt seid ihr dran? Was zockt ihr an diesem Wochenende? Schreibt es uns in die Kommentare!