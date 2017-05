Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Was zockt ihr am Wochenende?

Eigentlich habe ich am Wochenende gar nicht so viel Zeit, da ich für meinen Umzug in zwei Wochen noch diverse Möbelhäuser unsicher machen muss. Doch spätestens am Sonntag haben die Läden eh geschlossen und ich werde weiter fleißig Runden in Mario Kart 8 Deluxe drehen - mir fehlen nämlich noch ein paar Unlockables.

Zwar konnte ich kürzlich unter Schweiß und aufregungsbedingten Blutdruckproblemen Gold-Mario freischalten (alle 200ccm-Cups mit Goldmedaille abschließen), doch es gilt noch drei Gold-Kartteile zu ergattern. Also brause ich alle Strecken im 150ccm-Modus hoch und noch einmal im gespiegelten Modus runter. Bis dahin habe ich hoffentlich 5.000 Münzen gesammelt, die ich für den goldenen Gleiter brauche. Gegen die Ghosts der Nintendo-Entwickler im Zeitrennen-Modus habe ich aber wohl keine Chance. Die muss man nämlich schlagen, um die Gold-Reifen zu bekommen.

Auch Tobi, der Mario Kart 8-Champion der Redaktion, zockt seit Release Mario Kart 8 Deluxe und somit auch an diesem Wochenende. Nebenbei kramt er Destiny hervor, um noch einmal das fantastische Gunplay von Bungie zu genießen. Auf diese Weise wärmt er sich auch gleich für das bevorstehende Destiny 2 auf, zu dem neulich frische Hinweise zur Story und den DLC-Plänen aufkamen.

Auch Dom wechselt zwischen zwei Spielen hin und her. Wenn er nicht gerade in den Scharmützeln von For Honor das Schwert schwingt, das übrigens für Season 2 neue Trailer zu den frischen Maps und Charakteren bekommen hat, kämpft er sich durch die Sci-Fi-Welt von The Surge. Das Action-Rollenspiel erscheint am 16. Mai 2017 und wir nennen euch hier drei Gründe, warum ihr den Titel im Auge behalten solltet.

Linda stürzt sich hingegen in die knallbunten Schlachten von Overwatch. Blizzards Shooter ist immer noch extrem erfolgreich, was die Zahlen von über einer Milliarde US-Dollar Umsatz innerhalb eines Jahres belegen. Wenn die Dataminer richtig geschnüffelt haben, dürft ihr euch sogar auf ein künftiges Weltall- oder Unterwasser-Event freuen.

Was er am Wochenende zockt, braucht Tim gar nicht lange zu überlegen, denn er spielt seit Wochen nichts anderes als Persona 5. Folglich wird die Disk auch in den nächsten Tagen in seinem PS4-Laufwerk rotieren. Persona 5 ist zugleich Lindas Lückenfüller zwischen ihren Overwatch-Partien.

Apropos Persona 5: Eigentlich wollte auch Hannes in den (virtuellen) Alltag eines japanischen Schülers flüchten, zockt dann aber vermutlich doch eher ein Ründchen Flinthook auf der PS4.

Und jetzt seid ihr gefragt: Was zockt ihr am Wochenende?